Remodelarea centrului istoric al municipiului Bistrița schimbă radical regulile de circulație, parcare și acces. Suprafața carosabilă din zona zero a orașului scade cu 75%, iar traficul auto va fi restricționat prin bolarzi retractabili (stâlpi care vor coborî în asfalt), comandați digital. Riveranii primesc locuri de parcare prealocate la marginea pietonalului, livrările comerciale se limitează la […] The post Centrul Bistriței se închide pentru mașini: riveranii intră doar dimineața și seara, curierii au 15 minute, iar bicicletele se împing pe pietonal appeared first on Bistrițeanul.ro.

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