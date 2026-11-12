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Politică

CEO-ul Roundtable, James Heckman, vine la Forum Europa, organizat de AUR la Palatul Parlamentului. Antreprenorul american a colaborat cu Yahoo și News Corp

l Scris de lucian negrea, reporter
CEO-ul Roundtable, James Heckman, vine la Forum Europa, organizat de AUR la Palatul Parlamentului. Antreprenorul american a colaborat cu Yahoo și News Corp
Aosom
James Heckman, CEO și fondator al Roundtable, companie tranzacționată la bursa Nasdaq, va veni la București pentru a participa la Forum Europa

Sursa: Stiri Pe Surse

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