China amenință cu pedepse „severe” evazioniștii fiscali

China a promis consecințe dure pentru evazioniștii fiscali, după ce a impus termenul limită de 22 octombrie pentru chinezii bogați ca aceștia să își declare deținerile în trusturi offshore și să plătească un impozit de 20%, scrie Financial Times. Ca urmare, veniturile din impozitul pe venit aproape s-au dublat, iar autoritățile au înăsprit controlul asupra …

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