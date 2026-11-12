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Politică

China amenință cu pedepse „severe” evazioniștii fiscali

d Scris de dan popa
China amenință cu pedepse „severe” evazioniștii fiscali
Aosom
China a promis consecințe dure pentru evazioniștii fiscali, după ce a impus termenul limită de 22 octombrie pentru chinezii bogați ca aceștia să își declare deținerile în trusturi offshore și să plătească un impozit de 20%, scrie Financial Times. Ca urmare, veniturile din impozitul pe venit aproape s-au dublat, iar autoritățile au înăsprit controlul asupra …

Sursa: Hotnews

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