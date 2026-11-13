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Politică

Chirieac ar fi autorizat mitingul de susținere pentru Călin Georgescu. Nu va participa la protest, dar vă spune unde îl găsiți / video

e Scris de elena aurel
Chirieac ar fi autorizat mitingul de susținere pentru Călin Georgescu. Nu va participa la protest, dar vă spune unde îl găsiți / video
Aosom
Analistul politic Bogdan Chirieac este de părere că primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, ar fi trebuit să autorizeze protestul care va avea loc sâmbătă, 14 noiembrie, în București, chiar dacă nu e de acord cu a

Sursa: Dcnews

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