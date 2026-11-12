Cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 26 și 39 de ani, au fost reținuți de polițiști după ce ar fi agresat fizic doi bărbați, în apropierea unei societăți comerciale din zona localității Oprișenești. Incidentul s-a petrecut în seara zilei de 31 octombrie. Potrivit informațiilor transmise de polițiști, conflictul a avut loc în jurul orei 21:00, […] Articolul Cinci bărbați, reținuți după ce au agresat doi localnici în apropiere de Oprișenești. Au fost plasați sub control judiciar apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila Citește mai departe la sursa originală ↗