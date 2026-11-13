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Politică

Cinci biserici din Iași își dezvăluie secretele. Tur gratuit

m Scris de maura anghel
Cinci biserici din Iași își dezvăluie secretele. Tur gratuit
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Ieșenii sunt invitați sâmbătă, de la ora 11.30, la o incursiune gratuită în istoria a cinci biserici vechi ale orașului *

Sursa: Ziarul Evenimentul

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