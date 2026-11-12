Venitul din închirierea unei camere se impozitează anual și se declară prin Declarația unică, iar pentru cazarea de scurtă durată Codul fiscal aplică din 2026 o deducere forfetară mai mare. The post Cine are chiriași în gazdă dă statului 8% din chirie. Până când se plătește și când se datorează CASS appeared first on Cotidianul RO.

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