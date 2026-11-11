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Politică

Cine din familia șefului Nvidia a participat la una dintre cinele la care era prezentă și amanta lui Jensen Huang

ș Scris de știrile pro tv
Cine din familia șefului Nvidia a participat la una dintre cinele la care era prezentă și amanta lui Jensen Huang
Aosom
Relația extraconjugală recunoscută de șeful Nvidia cu o femeie de afaceri suspectată de spionaj pentru China amplifică presiunile asupra companiei.

Sursa: Stirile Pro.tv

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