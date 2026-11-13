Cine este Cosmin Soare Filatov, consilierul de la Cotroceni care a ținut la sertar dosarul judecătoarei Sorina Marinaș

Judecătoarea Sorina Marinaș a dezvăluit într-o postare pe Facebook numele consilierului de la Cotroceni care a ținut la sertar dosarul său. Cosmin Soare Filatov este cel care a primit dosarul disciplinar deschis împotriva ei de Inspecția Judiciară, dar nu l-a transmis șefului statului.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗