 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Cine este Cosmin Soare Filatov, consilierul de la Cotroceni care a ținut la sertar dosarul judecătoarei Sorina Marinaș

i Scris de ionela stănilă
Cine este Cosmin Soare Filatov, consilierul de la Cotroceni care a ținut la sertar dosarul judecătoarei Sorina Marinaș
Aosom
Judecătoarea Sorina Marinaș a dezvăluit într-o postare pe Facebook numele consilierului de la Cotroceni care a ținut la sertar dosarul său. Cosmin Soare Filatov este cel care a primit dosarul disciplinar deschis împotriva ei de Inspecția Judiciară, dar nu l-a transmis șefului statului.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →