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Politică

Cine face acum parte din Grupul interinstituţional pentru implementarea programului SAFE. Decizia premierului Niculescu

v Scris de viorela marin
Cine face acum parte din Grupul interinstituţional pentru implementarea programului SAFE. Decizia premierului Niculescu
Aosom
Componenţa nominală a Grupului de lucru interinstituţional pentru accesarea şi implementarea instrumentului de finanţare SAFE (Security Action for Europe) a fost modificată, printr-o decizie a premierului Luca Niculescu. Decizia a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial al României. „Anexa «Membrii permanenţi ai Grupului de lucru interinstituţional pentru accesarea şi implementarea instrumentului de finanţare SAFE» la …

Sursa: Hotnews

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