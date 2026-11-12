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Politică

Cine i-ar putea lua locul lui Jensen Huang la conducerea Nvidia? Donald Trump are un singur candidat

v Scris de viorica marin
Cine i-ar putea lua locul lui Jensen Huang la conducerea Nvidia? Donald Trump are un singur candidat
Aosom
Președintele american Donald Trump l-a indicat pe directorul general al Apple, Tim Cook, drept singura persoană pe care o consideră potrivită pentru a-l înlocui pe Jensen Huang la conducerea Nvidia.

Sursa: Adevarul

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