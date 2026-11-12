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Politică

Cine va reprezenta UE în negocierile Ucraina-Rusia. Ginerele lui Trump a ironizat incapacitatea Europei de a desemna un om

a Scris de anca ungureanu
Cine va reprezenta UE în negocierile Ucraina-Rusia. Ginerele lui Trump a ironizat incapacitatea Europei de a desemna un om
Aosom
Cine va vorbi în numele Europei la eventualele negocieri între Ucraina şi Rusia? Este o întrebare delicată care îi divizează pe Cei 27 şi care se va afla în centrul summitului de la Dublin, relatează joi AFP într-o amplă analiză, citată de Agerpres.

Sursa: Stirile Pro.tv

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