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Politică

Ciprian Ciucu îi dă replica lui Simion, care a anunțat organizarea unui protest AUR: 'Nu vrem să vedem scene ca în Paris. Eu nu știu să fi depus cineva o cerere'

a Scris de anca flondor
Ciprian Ciucu îi dă replica lui Simion, care a anunțat organizarea unui protest AUR: 'Nu vrem să vedem scene ca în Paris. Eu nu știu să fi depus cineva o cerere'
Aosom
Ciprian Ciucu a declarat că nu știe să fi fost depusă o solicitare pentru organizarea protestului anunțat de George Simion.

Sursa: Stiri Pe Surse

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