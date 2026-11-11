Ciprian Ciucu, în vizită la Palatul Victoria. Ce a discutat cu Luca Niculescu

Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit miercuri cu primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, la Palatul Victoria. Cei doi au discutat inclusiv despre cum pot fi valorificate resursele Bucureștiului, dar și despre calitatea vieții în cel mai aglomerat oraș din țară.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗