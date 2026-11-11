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Politică

Ciprian Ciucu, în vizită la Palatul Victoria. Ce a discutat cu Luca Niculescu

c Scris de coralia frigea
Ciprian Ciucu, în vizită la Palatul Victoria. Ce a discutat cu Luca Niculescu
Aosom
Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit miercuri cu primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, la Palatul Victoria. Cei doi au discutat inclusiv despre cum pot fi valorificate resursele Bucureștiului, dar și despre calitatea vieții în cel mai aglomerat oraș din țară.

Sursa: Mediafax Ro

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