Ciucu a mers la Palatul Victoria pentru o discuție cu premierul. „Probleme cu care Primăria Capitalei fără Guvern nu se poate descurca”

Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit, miercuri, cu primarul Capitalei, Ciprian Ciucu arătând că l-a rugat să aibă o discuţie despre problemele Bucureştiului, cu care Primăria Capitalei nu se poate descurca singură, fără ajutorul Executivului, scrie News.ro. „L-am primit, astăzi, la Palatul Victoria, pe Ciprian Ciucu, Primarul General al Capitalei, pentru a discuta despre ceea ce …

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