 Sari la conținut
M
Comunicate de presă
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Ciucu a mers la Palatul Victoria pentru o discuție cu premierul. „Probleme cu care Primăria Capitalei fără Guvern nu se poate descurca”

a Scris de adrian ilie
Ciucu a mers la Palatul Victoria pentru o discuție cu premierul. „Probleme cu care Primăria Capitalei fără Guvern nu se poate descurca”
Aosom
Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit, miercuri, cu primarul Capitalei, Ciprian Ciucu arătând că l-a rugat să aibă o discuţie despre problemele Bucureştiului, cu care Primăria Capitalei nu se poate descurca singură, fără ajutorul Executivului, scrie News.ro. „L-am primit, astăzi, la Palatul Victoria, pe Ciprian Ciucu, Primarul General al Capitalei, pentru a discuta despre ceea ce …

Sursa: Hotnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech