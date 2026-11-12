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Politică

Ciucu, despre protestul AUR de sâmbătă: Nu vrem să se întâmple în România ce s-a întâmplat în Franţa

b Scris de bianca dumbraveanu
Ciucu, despre protestul AUR de sâmbătă: Nu vrem să se întâmple în România ce s-a întâmplat în Franţa
Aosom
Primarul invocă riscurile de securitate și spune că decizia nu îi aparține. The post Ciucu, despre protestul AUR de sâmbătă: Nu vrem să se întâmple în România ce s-a întâmplat în Franţa appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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