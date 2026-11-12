Ciucu, despre protestul de sâmbătă: Eu nu ştiu să fi primit din partea AUR vreo cerere de autorizaţie

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi, despre protestul de sâmbătă, că el nu ştie să fi primit din partea AUR vreo cerere de autorizaţie şi a menţionat că o comisie din specialişti din primărie evaluează aceste cereri, pentru că ”nu vrem să se întâmple în România ce s-a întâmplat în Franţa”.

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