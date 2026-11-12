 Sari la conținut
M
Noutăți Consiliul Județean Brașov
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Ciucu, despre protestul de sâmbătă: Eu nu ştiu să fi primit din partea AUR vreo cerere de autorizaţie

m Scris de maria ilie
Ciucu, despre protestul de sâmbătă: Eu nu ştiu să fi primit din partea AUR vreo cerere de autorizaţie
Aosom
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi, despre protestul de sâmbătă, că el nu ştie să fi primit din partea AUR vreo cerere de autorizaţie şi a menţionat că o comisie din specialişti din primărie evaluează aceste cereri, pentru că ”nu vrem să se întâmple în România ce s-a întâmplat în Franţa”.

Sursa: Rfi

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →