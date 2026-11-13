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Politică

CJUE respinge cele șapte acțiuni ale Poloniei împotriva măsurilor Fit for 55, inclusiv ETS2 și CBAM (Financial Intelligence)

z Scris de ziar com copyright directway
CJUE respinge cele șapte acțiuni ale Poloniei împotriva măsurilor Fit for 55, inclusiv ETS2 și CBAM (Financial Intelligence)
Aosom
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins pe 12 noiembrie toate cele șapte acțiuni în (…)

Sursa: Ziar.com

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