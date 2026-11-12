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Claudia Pătrășcanu, din nou la poarta lui Gabi Bădălău! Ce s-a întâmplat când afaceristul ar fi ieșit cu Nicolas din casă: „Este inadmisibil!”

m Scris de mihaela cazacu
Claudia Pătrășcanu, din nou la poarta lui Gabi Bădălău! Ce s-a întâmplat când afaceristul ar fi ieșit cu Nicolas din casă: „Este inadmisibil!”
Aosom
Conflictul dintre Claudia Pătrășcanu și fostul său soț, Gabi Bădălău, este departe de a se încheia. Cântăreața s-a deplasat din nou la locuința omului de afaceri, în încercarea de a-și revedea fiul cel mic, Nicolas, care, potrivit declarațiilor sale, locuiește de aproximativ cinci luni alături de ta

Sursa: Click

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