Claudia Pătrășcanu, în lacrimi la poarta fostului soț! Artista a mers să-și vadă fiul, dar a fost refuzată: „Mami te iubește mult!”

Conflictul dintre Claudia Pătrășcanu și fostul său soț, Gabi Bădălău, continuă să fie departe de final. Artista a trecut prin momente extrem de emoționante după ce a mers, aseară, la locuința acestuia din Bolintin-Vale, în speranța că își va putea vedea fiul, pe Nicolas.

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