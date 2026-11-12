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Politică

Claudia Pătrășcanu, în lacrimi la poarta fostului soț! Artista a mers să-și vadă fiul, dar a fost refuzată: „Mami te iubește mult!”

m Scris de mihaela cazacu
Claudia Pătrășcanu, în lacrimi la poarta fostului soț! Artista a mers să-și vadă fiul, dar a fost refuzată: „Mami te iubește mult!”
Aosom
Conflictul dintre Claudia Pătrășcanu și fostul său soț, Gabi Bădălău, continuă să fie departe de final. Artista a trecut prin momente extrem de emoționante după ce a mers, aseară, la locuința acestuia din Bolintin-Vale, în speranța că își va putea vedea fiul, pe Nicolas.

Sursa: Click

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