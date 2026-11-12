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Politică

Cod portocaliu de viituri în 5 județe din România, iar alte 14 sunt sub Cod galben. Zonele vizate de inundații

c Scris de claudia alionescu
Cod portocaliu de viituri în 5 județe din România, iar alte 14 sunt sub Cod galben. Zonele vizate de inundații
Aosom
Hidrologii au emis avertizări Cod portocaliu de viituri, până vineri la prânz, pentru râuri din judeţele Alba, Arad, Bihor, Cluj şi Hunedoara şi Cod galben, până sâmbătă la prânz, pentru sectoare de râuri din alte 14 judeţe.

Sursa: Stirile Pro.tv

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