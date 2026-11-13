 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Comasarea localităților, dorită în principiu, evitată în practică. Ce îi nemulțumește pe primari: „Nu se înghesuie nimeni”

a Scris de alina mitran
Comasarea localităților, dorită în principiu, evitată în practică. Ce îi nemulțumește pe primari: „Nu se înghesuie nimeni”
Aosom
Peste jumătate dintre orașele din România nu mai ating pragul legal de 10.000 de locuitori și ar putea fi retrogradate la statutul de comune sau comasate cu alte localități. Deși acceptă că reorganizarea administrativă este necesară, primarii se tem de pierderea statutului.

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →