 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Comisii de anchetă privind zborurile „Mykonos-Nordis”

ș Scris de ștefana teodoreanu
Comisii de anchetă privind zborurile „Mykonos-Nordis”
Aosom
Parlamentarii anchetează din greu circumstanțele zborurilor private către Mykonos și Nisa efectuate de parlamentari, demnitari și judecători ai Curții Constituționale. Mai întâi, senatorii, a căror analiză nu a dat rezultate, iar acum și deputații, care au constituit la rândul lor o comisie de anchetă. Camera Deputaților a decis înființarea comisiei parlamentare de anchetă „Mykonos-Nordis”, pe […] The post Comisii de anchetă privind zborurile „Mykonos-Nordis” appeared first on Ziarul de Investigații.

Sursa: Ziarul De Investigații

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech