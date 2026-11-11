Parlamentarii anchetează din greu circumstanțele zborurilor private către Mykonos și Nisa efectuate de parlamentari, demnitari și judecători ai Curții Constituționale. Mai întâi, senatorii, a căror analiză nu a dat rezultate, iar acum și deputații, care au constituit la rândul lor o comisie de anchetă. Camera Deputaților a decis înființarea comisiei parlamentare de anchetă „Mykonos-Nordis”, pe […] The post Comisii de anchetă privind zborurile „Mykonos-Nordis” appeared first on Ziarul de Investigații.

Sursa: Ziarul De Investigații Citește mai departe la sursa originală ↗