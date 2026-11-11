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Politică

Concluzia lui CTP după conferința lui Nicușor Dan: Năpârlește continuu, lăsând să se vadă autocratul din el

a Scris de adrian popovici
Concluzia lui CTP după conferința lui Nicușor Dan: Năpârlește continuu, lăsând să se vadă autocratul din el
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Cristian Tudor Popescu a criticat dur prestația președintelui Nicușor Dan la conferința de presă susținută marți, la Palatul Cotroceni, afirmând că șeful statului a coborât „sub orice critică” prin modul în care a răspuns întrebărilor jurnaliștilor.

Sursa: Stirile Pro.tv

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