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Politică

Conducerea ECR vine la București pentru a-l susține pe George Simion. Adam Bielan și Antonio Giordano, prezenți la Forum Europa

a Scris de alexandra cruceru, redactor
Conducerea ECR vine la București pentru a-l susține pe George Simion. Adam Bielan și Antonio Giordano, prezenți la Forum Europa
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Conducerea ECR vine la București pentru a-l susține pe George Simion. Adam Bielan și Antonio Giordano, prezenți la Forum Europa

Sursa: Stiri Pe Surse

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