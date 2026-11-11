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Politică

Conferința de la Ialta 2.0. Ce ar putea discuta Xi, Putin și Trump în cazul unei întâlniri trilaterale China-SUA-Rusia

a Scris de alexandru rotaru
Conferința de la Ialta 2.0. Ce ar putea discuta Xi, Putin și Trump în cazul unei întâlniri trilaterale China-SUA-Rusia
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Războiul din Ucraina nu va fi inclus pe ordinea de zi a negocierilor trilaterale dintre liderii Chinei, Statelor Unite și Rusiei, care ar putea avea loc în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de la Shenzhen, în perioada 18–19 noiembrie, au declarat pentru South China Morning Post (SCMP) surse bine informate.

Sursa: Digi24

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