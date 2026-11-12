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Conferință misionar-pastorală de toamnă în Protopopiatul Rădăuți

s Scris de suceava news online
Conferință misionar-pastorală de toamnă în Protopopiatul Rădăuți
Aosom
„Trăiește, tu și familia ta, în concordanță cu valorile și principiile pe care le mărturisești, în duhul Atotțiitorului Dumnezeu, Care binecuvântează rodirea și pe slujitorii Săi.” (Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Decalogul preotului) Mănăstirea Putna, prima ctitorie a Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, a găzduit joi, 12 noiembrie 2026, o nouă întâlnire a slujitorilor sfintelor […] The post Conferință misionar-pastorală de toamnă în Protopopiatul Rădăuți first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online

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