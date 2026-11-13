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Politică

Constantin Toma cere ca reforma administrativă să fie coordonată de Cotroceni: „Nu se poate face la întâmplare”

v Scris de vlad dobrea
Constantin Toma cere ca reforma administrativă să fie coordonată de Cotroceni: „Nu se poate face la întâmplare”
Aosom
Primarul Buzăului, Constantin Toma, critică propunerile de reformă administrativă lansate de liderii propriului partid și susține că reorganizarea localităților ar trebui făcută pe baza unor criterii economice, nu doar în funcție de numărul de locuitori.

Sursa: Stirile Pro.tv

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