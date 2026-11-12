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Politică

CORESPONDENȚĂ DIN DUBLIN. Cu ce agendă s-a dus Nicușor Dan în Irlanda, la întâlnirea cu liderii europeni. Tema care privește direct România

o Scris de otilia cristea
CORESPONDENȚĂ DIN DUBLIN. Cu ce agendă s-a dus Nicușor Dan în Irlanda, la întâlnirea cu liderii europeni. Tema care privește direct România
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Președintele Nicușor Dan se întâlnește joi, la Dublin, cu cei mai importanți lideri europeni. Ucraina, securitatea la Marea Neagră și atacurile Rusiei asupra democrațiilor europene sunt printre temele de discuție. Nicușor Dan participă joi, 12 noiembrie, la Summitul Comunității Politice Europene, iar vineri, 13 noiembrie, la o reuniune a liderilor UE dedicată în principal inteligenței …

Sursa: Hotnews

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