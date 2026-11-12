Polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurală Cetate au fost sesizați de o femeie din localitate, administrator al unei societăți comerciale, cu privire la dispariția a doi angajați de cetățenie nepaleză. Potrivit informațiilor transmise de polițiști, cei doi au plecat de la locul de cazare din comuna Cetate în cursul zilei de 26 octombrie […] The post Craiova: Doi nepalezi veniți la muncă sunt căutați de polițiști după ce au fost dați dispăruți de angajator appeared first on Indiscret in Oltenia.

Sursa: Indiscret In Oltenia Citește mai departe la sursa originală ↗