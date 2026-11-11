Cristina Lupu (CJI), după interzicerea accesului jurnalistului Ovidiu Vanghele la Cotroceni: „Este foarte grav ca semnal”

Peste 57 de redacții au trimis un mesaj Administrației Prezidențiale după ce Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele, de la Centrul de Investigații Media, accesul la conferințele de presă de la Cotroceni. Președintelui i se cere să respecte și în timpul mandatului valorile pe care le-a promovat în campania electorală, printre acestea numărându-se și libertatea presei.

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