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Politică

„Cruciadă” în Rusia împotriva pizzei: oamenii lui Putin cer interzicerea preparatului italian în școli și îl numesc „propagandă într-o cutie de carton”

c Scris de ciprian iana
„Cruciadă” în Rusia împotriva pizzei: oamenii lui Putin cer interzicerea preparatului italian în școli și îl numesc „propagandă într-o cutie de carton”
Aosom
Oficiali guvernamentali și activiști fideli Kremlinului au declanșat o veritabilă campanie publică în Rusia împotriva pizzei, cerând eliminarea completă a preparatului de origine italiană din cantinele școlare pe motiv că ar afecta sănătatea elevilor și ar submina valorile gastronomice autohtone, relatează Il Messaggero.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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