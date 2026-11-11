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Politică

CTP, după ce Nicușor Dan l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele: 'Ca un cap de mort a ieșit autocratul din el! A fost crescut pentru regimul ceaușist'

n Scris de nicoleta nicolau
CTP, după ce Nicușor Dan l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele: 'Ca un cap de mort a ieșit autocratul din el! A fost crescut pentru regimul ceaușist'
Aosom
CTP reacționează după ce Nicușor Dan i-a spus jurnalistului Ovidiu Vanghele că nu va mai avea acces la conferințele de presă de la Cotroceni.

Sursa: Stiri Pe Surse

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