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Politică

Cum a fost mințit Președintele României de „omul lui Bolojan" Contractele Rheinmetall și diferența dintre procentele anunțate de Mihai Jurcă și cele din acord

e Scris de e-politic ro
Cum a fost mințit Președintele României de „omul lui Bolojan" Contractele Rheinmetall și diferența dintre procentele anunțate de Mihai Jurcă și cele din acord
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Mihai Jurca, șef al Cancelariei prim-ministrului și coordonator al grupului de lucru pentru SAFE, il informa in mai-iunie 2026 pe președintele Romanie

Sursa: Ziuanews.ro

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