Cum a scăpat Moldova de șantajul energetic al Rusiei: legăturile cu România, explicate de presa italiană

Moldova se desprinde de Rusia pe plan energetic: o nouă linie electrică aduce curentul din România până la Chișinău, ocolind Transnistria. În paralel, Statele Unite finanțează cu 130 de milioane de dolari încă o legătură între cele două țări.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗