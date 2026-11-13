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Politică

Cum a scăpat Moldova de șantajul energetic al Rusiei: legăturile cu România, explicate de presa italiană

a Scris de andreea tobias
Cum a scăpat Moldova de șantajul energetic al Rusiei: legăturile cu România, explicate de presa italiană
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Moldova se desprinde de Rusia pe plan energetic: o nouă linie electrică aduce curentul din România până la Chișinău, ocolind Transnistria. În paralel, Statele Unite finanțează cu 130 de milioane de dolari încă o legătură între cele două țări.

Sursa: Mediafax Ro

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