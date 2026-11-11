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Cum arată iubita lui Gabi Torje și de ce nu se afișează împreună. Finalistul Asia Express: „E o relație despre care nu vorbesc”

d Scris de diana stamen
Cum arată iubita lui Gabi Torje și de ce nu se afișează împreună. Finalistul Asia Express: „E o relație despre care nu vorbesc”
Aosom
Gabi Torje, finalistul Asia Express 2026, trăiește de aproape șase ani o poveste de dragoste cu Larisa, o femeie care preferă să stea departe de atenția publică. Fostul fotbalist a explicat de ce nu se afișează împreună cu partenera sa, a vorbit despre planurile de căsătorie și a dezvăluit ce îi lipsește pentru a se considera cu adevărat împlinit.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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