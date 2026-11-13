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Politică

Cum au apărut Principesa Margareta și Principele Radu în Cluj-Napoca

i Scris de iulian ioncea
Cum au apărut Principesa Margareta și Principele Radu în Cluj-Napoca
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Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Alteța Sa Regală Principele Radu au vizitat recent un proiectul dezvoltat pe fosta platformă industrială Tehnofrig din Cluj-Napoca.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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