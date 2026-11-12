Cum au ratat democrații șansa de a avansa procedura de demitere a lui Pete Hegseth. Motivul neașteptat al eșecului

Un vot din Camera Reprezentanților a SUA, care ar fi putut permite continuarea procedurii de demitere a secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, a eșuat după ce 11 congresmeni democrați au lipsit de la ședință. Mai mulți dintre aceștia au explicat că nu au reușit să ajungă la timp la Capitoliu din cauza unui incident rutier și a unui vehicul escortat de poliție.

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