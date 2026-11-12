Cum comentează ministrul Apărării afirmația lui Simion că politicienii sunt „în genunchi” în fața SUA, în așteptarea trupelor americane

Radu Oprea a fost întrebat, la Digi24, cum comentează afirmațiile liderului AUR George Simion, care a declarat că politicienii de la București, în special Nicușor Dan, sunt „în genunchi” în fața SUA, ca România să obțină venirea soldaților americani în țara noastră. Ministrul Apărării a subliniat că „e bine să mai înțelegem și conceptele, nu doar să facem declarații populiste”.

Distribuie: Facebook Instagram