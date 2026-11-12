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Politică

Cum comentează ministrul Apărării afirmația lui Simion că politicienii sunt „în genunchi” în fața SUA, în așteptarea trupelor americane

ș Scris de ștefana radu
Cum comentează ministrul Apărării afirmația lui Simion că politicienii sunt „în genunchi” în fața SUA, în așteptarea trupelor americane
Aosom
Radu Oprea a fost întrebat, la Digi24, cum comentează afirmațiile liderului AUR George Simion, care a declarat că politicienii de la București, în special Nicușor Dan, sunt „în genunchi” în fața SUA, ca România să obțină venirea soldaților americani în țara noastră. Ministrul Apărării a subliniat că „e bine să mai înțelegem și conceptele, nu doar să facem declarații populiste”.

Sursa: Digi24

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