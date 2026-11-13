Cum se conturează lupta pentru Casa Albă în 2028: Ce potențiali candidați preferă americanii

Republicanii J.D. Vance și Marco Rubio, alături de democrații Pete Buttigieg și Jon Ossoff, se numără printre potențialii candidați la fotoliul prezidențial în 2028 care captează deja atenția alegătorilor americani, potrivit unui nou sondaj Reuters/Ipsos. Deși niciunul dintre cei patru nu și-a anunțat oficial candidatura, perspectivele electorale sunt influențate de nemulțumirea față de administrația Trump, dar și de rezultatele alegerilor intermediare de săptămâna trecută.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗