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Politică

'Cum ți-a ieșit până la urmă?': Robert De Niro, replică tăioasă pentru Elon Musk după pierderile republicanilor

d Scris de daniel mihai dragomir
'Cum ți-a ieșit până la urmă?': Robert De Niro, replică tăioasă pentru Elon Musk după pierderile republicanilor
Aosom
Robert De Niro l-a ironizat pe Elon Musk după alegerile din SUA. Actorul a criticat sumele uriașe cheltuite de miliardar pentru republicani.

Sursa: Stiri Pe Surse

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