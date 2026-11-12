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Cursurile de autoapărare, tot mai căutate de femei. Cum pot deveni rujul sau pieptenele arme împotriva agresorilor

i Scris de iulia ciuhu
Cursurile de autoapărare, tot mai căutate de femei. Cum pot deveni rujul sau pieptenele arme împotriva agresorilor
Aosom
Cursurile de autoapărare au devenit tot mai populare în rândul femeilor, indiferent de vârstă. Antrenorii le învață pe participante de la mișcări de bază, până la cum pot folosi diverse obiecte pe care le au în geantă, pentru a scăpa.

Sursa: Stirile Pro.tv

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