Curtea de Conturi a trimis scrisoare către Sorin Grindeanu. Invitaţia a fost aprobată de Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor

Curtea de Conturi a României a transmis o scrisoare către preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, prin care îi cere acestuia să contribuie la definirea obiectivelor care să fie în beneficiul administraţiei publice din România. Biroul Permanent a aprobat solicitarea Curţii de Conturi care are următorul conţinut. „Curtea de Conturi a României şi-a propus să definească […]

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