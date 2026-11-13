CUȚITE, DROGURI ȘI VIOLENȚĂ ÎN ȘCOLI! POLIȚIȘTII AU AJUNS ÎN CLASELE ELEVILOR DIN BUZĂU
Sursa: News BuzauCitește mai departe la sursa originală
Comunicat PMB
13-11-2026: Unde ieșim în săptămâna 16 - 22 noiembrie în București. Premieră la Teatrul Stela Popescu, expoziție dedicată Lui Luchian, Tonitza și...
Comunicat PMB
13-11-2026: Cifrele dezastrului găsit la STB, în urma insolvenței: pierderi de 767 de milioane de lei, salarii de până la 31.000 de lei, 36 de sp...
Finanțare asigurată pentru centrul în care elevii din Bihor vor afla ce liceu și ce meserie li se potrivesc
Consiliul Județean Bihor a semnat contractul de finanțare pentru înființarea Centrului Județean de Orientare Școlară și Profesională Bihor. Aici,...
Ședință extraordinară - Consiliul Județean Timiș
Publicat în 13 noiembrie 2026 Ultima actualizare pagină: Florescu Corina...
Primăria Timișoara pregătește un nou Centru Regional de Genetică Medicală la Spitalul de Copii, cu laborator propriu și spații de spitalizare pentru pacienții cu boli rare
Municipiul Timișoara va avea un Centru Regional de Genetică Medicală la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu”, cu laborator propriu și cinci paturi p...
Noul Spital Municipal din Timișoara, dezvoltat în parteneriat cu IFC, intră în etapa de selectare a partenerului privat
Primăria Municipiului Timișoara și IFC (International Finance Corporation), Divizia de Investiții a Băncii Mondiale, pregătesc procedura de selec...
Motor recondiționat fără fișă de măsurători: ce întrebi despre cilindri, arbore și piesele efectiv schimbate
Cum verifici ce s-a făcut la un motor recondiționat: cote ale cilindrilor și arborelui cotit, piese schimbate și probe după asamblare.
Războiul din Ucraina Afectează iar foarte Serios BMW, Skoda, Mercedes, Audi și Porsche, după Criza din 2022
Războiul din Ucraina Afectează iar foarte Serios BMW, Skoda, Mercedes, Audi și Porsche, după Criza din 2022 iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Teh...
Inteligenţa artificială ar putea provoca pierderi masive de locuri de muncă şi accentuarea inegalităţilor în SUA
Statele Unite trebuie să se pregătească pentru perturbări grave pe termen scurt ale pieţei muncii, deoarece inteligenţa artificială ar putea înce...
Ulei în puțul bujiei: pe unde poate intra și de ce înlocuirea bobinei nu rezolvă infiltrația
Ai găsit ulei lângă bujie sau pe bobină? Află pe unde intră și ce verificări opresc infiltrația înainte să schimbi alte piese.
Premieră: SpaceX va încerca să recupereze ambele trepte ale rachetei Starship
Compania americană SpaceX, deţinută de Elon Musk, va încerca vineri şi sâmbătă, pentru prima dată, să recupereze ambele trepte ale rachetei Stars...
Cum folosești WhatsApp pe două telefoane cu același număr. Metoda prin care îți sincronizezi conversațiile
WhatsApp poate fi folosit pe două telefoane în același timp, fără să fie nevoie de două numere de telefon sau de două conturi separate