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Politică

CUȚITE, DROGURI ȘI VIOLENȚĂ ÎN ȘCOLI! POLIȚIȘTII AU AJUNS ÎN CLASELE ELEVILOR DIN BUZĂU

i Scris de iulian gavriluta
CUȚITE, DROGURI ȘI VIOLENȚĂ ÎN ȘCOLI! POLIȚIȘTII AU AJUNS ÎN CLASELE ELEVILOR DIN BUZĂU
Aosom
Semnal de alarmă privind siguranța elevilor! Polițiștii buzoieni au desfășurat, pe 11 noiembrie, acțiuni preventive la Școala Gimnazială Amaru și Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău. Discuțiile au vizat consumul și traficul de droguri, violența, introducerea obiectelor periculoase în școli, dar și răspunderea penală a minorilor. Un subiect aparte l-au reprezentat cuțitele de antrenament […]

Sursa: News Buzau

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