 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „Von der Leyen vorbește în numele a 3% dintre europeni”

r Scris de radhananda
Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „Von der Leyen vorbește în numele a 3% dintre europeni”
Aosom
Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, critică discursul Ursulei von der Leyen despre suveranitatea europeană și atrage atenția că doar 3% dintre cetățenii europeni se identifică exclusiv ca europeni, în timp ce majoritatea covârșitoare își asumă î

Sursa: Yoga Esoteric

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech