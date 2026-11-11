Dan Nistor, despre următorul pas al lui Jovo Lukic: „Din ce povestim la cafea, acolo cred că va merge”

Dan Nistor este de părere că Jovo Lukic, colegul său din atacul Universității Cluj, nu va mai rămâne mult timp în prima ligă a României, deși FCSB și-a exprimat interesul pentru vârful bosniac. Înaintea meciului dintre România și Bosnia din Liga Națiunilor, Nistor a vorbit despre duelul cu coechipierul său. „Eu sper să nu ne …

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