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Politică

Daniel Băluţă anunţă începerea lucrărilor la al treilea pasaj rutier din Sectorul 4. Ciprian Ciucu: „Este o compatibilizare de viziune”

ș Scris de ștefan borcea
Daniel Băluţă anunţă începerea lucrărilor la al treilea pasaj rutier din Sectorul 4. Ciprian Ciucu: „Este o compatibilizare de viziune”
Aosom
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, alături de primarul general, Ciprian Ciucu, au mers joi pe şantierul de la Podul Apărătorii Patriei, unde au anunţat deschiderea lucrărilor la al treilea pasaj din Sectorul 4, componentă a inelului median al Capitalei.

Sursa: Adevarul

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