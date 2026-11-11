Daniel Buda condamnă noul atac la adresa românilor: „Extrema dreaptă și stânga radicală din Germania au găsit aceeași țintă: românii”

Politică

Alin Tișe, susținut de mai mulți primari PNL din Cluj pentru șefia partidului: „Sunt frații mei de echipă politică” 11 Nov 2026

Conferința de la Ialta 2.0. Ce ar putea discuta Xi, Putin și Trump în cazul unei întâlniri trilaterale China-SUA-Rusia 11 Nov 2026

Dan Nistor, despre următorul pas al lui Jovo Lukic: „Din ce povestim la cafea, acolo cred că va merge” 11 Nov 2026

Ilie Bolojan le arată ușa contestatarilor din PNL: "Respectă ce decide grupul sau vor fi excluși" 11 Nov 2026

Li Cheng despre relațiile China–SUA: „Exprimarea publică a prieteniei este cu mult preferabilă exprimării ostilității” . China la zi 11 Nov 2026