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Politică

Daniel Buda condamnă noul atac la adresa românilor: „Extrema dreaptă și stânga radicală din Germania au găsit aceeași țintă: românii”

s Scris de sergiu vlăgea
Daniel Buda condamnă noul atac la adresa românilor: „Extrema dreaptă și stânga radicală din Germania au găsit aceeași țintă: românii”
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Europarlamentarul clujean Daniel Buda a reacţionat după ce încă o politiciană din Germania, de data aceasta de la extrema stângă, Sahra Wagenknecht, a jignit românii.

Sursa: Ziua De Cluj

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