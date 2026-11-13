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Politică

DE CE I-AM SPUS “FALIMENT” LUI TOMA? ROMET, IMPERIUL DATORIILOR! Toma a învățat lecția? NU!

i Scris de iulian gavriluta
DE CE I-AM SPUS “FALIMENT” LUI TOMA? ROMET, IMPERIUL DATORIILOR! Toma a învățat lecția? NU!
Aosom
După cum se știe, pentru prima dată, porecla de “FALIMENT” i-a fost aplicată lui Toma Constantin, de noi, cei din trustul NEWS BUZĂU și apoi a fost preluată de toată presa locală și națională! Ce bază am avut? Iata: De la omul de afaceri cu sute de milioane de euro cifră de afaceri la primarul […]

Sursa: News Buzau

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