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Politică

De ce se poartă un bujor în piept, de Ziua Veteranilor. Semnificația alegerii se leagă de mai multe elemente

r Scris de realitatea.net
De ce se poartă un bujor în piept, de Ziua Veteranilor. Semnificația alegerii se leagă de mai multe elemente
Aosom
Multă lume a observat că în fiecare an pe 11 noiembrie, de Ziua Veteranilor, dar și pe 29 aprilie, de Ziua Veteranilor de Război, prezentatorii TV poartă un bujor roșu în piept. Noi vă spunem acum de ce România a ales acest simbol și ce reprezintă această floare pentru țara noastră.

Sursa: Realitatea

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